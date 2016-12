- Vlady Acchiappati, 22 anni di Lagonegro, era stata trovata morta pochi giorni fa con un coltello piantato nello stomaco nei pressi della sua abitazione a Praia Mare (Cosenza). Nel suo diario scriveva le sue paure, i suoi amori, le sue speranze. Adesso qualche pagina del suo diario è stata strappata, e il caso, che era stato frettolosamente chiuso come suicidio, si è improvvisamente riaperto. Si ipotizza anche una pista satanica.

Chi ha potuto leggere il suo diario riferisce che suoi appunti erano spesso su "temi molto intimi", e per questo si pensa che il mistero della sua morte possa essere risolto tramite le memorie della ragazza. Sembra che da qualche tempo a qusta parte la ragazza pensasse di tornare a vivere con i suoi genitori, e il sospetto degli investigatori è che manchino proprio le pagine con scritto questo desiderio della ragazza. Il diario è immmediatamente finito nelle mani del magistrato della procura di Paola, al quale è stato affidato il caso. Il cellulare e il computer della ragazza, invece, sono già stati esaminati dai carabinieri e non sono risultati, almeno finora, utili alle indagini. L' autopsia porebbe essere decisiva per scoprire se si sia veramente trattato di suicidio.

I carabinieri tuttavia non escludono a priori l'ipotesi di suicidio. Ma da chi e da cosa potrebbe essere stato indotto? Vlady ascoltava la musica di Marilyn Manson. Il Reverendo del Rock.Il tema del suicidio è molto frequente nei testi del del cantante Metal,tuttavia i carabinieri non se la sentono di dire se il gesto sia legato o meno alla musica ascoltata dalla ragazza . La scena del crimine lascia molti dubbi e la dinamica dei fatti è tutt'altro che chiara.Vlady è stata trovata da una parente del convivente, riversa in avanti con un coltello di grandi dimensioni conficcato nella pancia, ma stando alle macchie di sangue trovate dalla scientifica il coltello le si sarebbe infilzato mentre lei era ancora davanti all'uscio di casa.

Vittorio ha un alibi di ferro come confermato dal padre (i due stavano lavorando insieme all'ora del decesso), tuttavia i parenti del ragazzo all'arrivo dei cronisti hanno mostrato uno strato nervosismo. "Non dovete venire qui a fare domande" ha urlato un anziano dalla finestra, mentre un ragazzino si è addirittura lanciato all'inseguimento dei giornalisti. Probabilmente la famiglia di Vittorio vuole che il caso si chiuda il prima possibile. Ma veramente la giovane ragazza ha fatto "harakiri"(metodo usato dagli antichi samurai per togliersi la vita)? Questo lo dovranno accertare gli investigatori.