Le vittime rinunciano a costituirsi parte civile

10:15

- Oggi è attesa la sentenza al processo intentato contro Don Seppia a Genova. Il suo avvocato - Paolo Bonanni - ha fatto sapere che il prete farà una dichiarazione spontanea prima che la camera di consiglio si riunisca, in cui si scuserà per il comportamento disdicevole per un sacerdote, ma dove anche ribadirà di non aver fatto nulla che comporti una responsabilità penale.