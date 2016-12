foto Meteo.it Correlati Il meteo in tempo reale

11:54

- Una nuova perturbazione atlantica porterà nuvole al Centronord con piogge per lo più deboli, piogge che però si faranno più intense su Alpi, alto Piemonte, alta Lombardia e Friuli. Temperature massime in calo al Nord e Toscana, in lieve aumento all’estremo Sud per effetto dei venti meridionali e ancora in generale miti con punte intorno ai 20 gradi.