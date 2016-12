foto Ansa 19:58 - Verranno interrogati lunedì dal Gip, Aurel Rosu e Iulian Georghita, i due romeni arrestati ieri mattina a Gorizia e accusati dell'omicidio di Luca Rosi, il bancario di 38 anni ucciso il 2 marzo scorso, durante una rapina a Ramazzano di Perugia. Gli inquirenti sono ancora alla ricerca del terzo complice, tra la Romania e l'Italia. Ghiorghita, 31 anni, è considerato anche l'autore dello stupro avvenuto nel corso di un altro colpo, a Resina, ancora vicino Perugia, ai primi di febbraio. - Verranno interrogati lunedì dal Gip, Aurel Rosu e Iulian Georghita, i due romeni arrestati ieri mattina a Gorizia e accusati dell'omicidio di Luca Rosi, il bancario di 38 anni ucciso il 2 marzo scorso, durante una rapina a Ramazzano di Perugia. Gli inquirenti sono ancora alla ricerca del terzo complice, tra la Romania e l'Italia. Ghiorghita, 31 anni, è considerato anche l'autore dello stupro avvenuto nel corso di un altro colpo, a Resina, ancora vicino Perugia, ai primi di febbraio.

Ma Gheorghita ha già fatto sapere non risponderà alle domande del Giudice. Che forse gli chiederà conto di quel "lo abbiamo fatto fuori", che una connazionale ha riferito di avergli sentito dire. Dovrà spiegare a chi si riferiva. A Luca Rosi, secondo gli inquirenti, che hanno incastrato i due romeni intercettando una telefonata di Gheorghita con un'amica prostituta, domenica scorsa.



Ecco la trascrizione dell'intercettazione:

Gheorghita: vado via giovedì, vengo via giovedì

amica: che vieni a fare ancora qua?

Gheorghita : ho da fare

amica: fare cosa?

Gheorghita : non lo posso dire, io vengo lì. ti rendi conto, ci sono i vestiti lì.

amica: non venire

Gheorghita : che diavolo faccio? vedo come stanno le cose.. "Parto giovedì".