foto Dal Web

19:43

- E' precipitato per una decina di metri e ha perso la vita per i traumi riportati I.B., 51 anni, di Belluno, uscito questa mattina dalla sua abitazione per una passeggiata a piedi e mai più rientrato. Lo ha individuato una squadra del Soccorso alpino nel greto del torrente della valle di San Mamante. L'allarme era scattato nel pomeriggio quando la moglie, dopo averlo atteso invano, preoccupata ne aveva segnalato la scomparsa.