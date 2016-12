foto LaPresse Correlati Ex leghista accusa: "Tangenti a Pdl e Lega" 22:41 - "Ci fidiamo della magistratura che ancora non ha emesso sentenze. I processi vanno fatti e in passato abbiamo avuto anche assoluzioni a sorpresa". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, intervistato da Tgcom24, riguardo ai casi giudiziari che hanno coinvolto di recente nove esponenti del Consiglio regionale. "La corruzione è ovunque. E' un problema della civiltà e bisogna arginarla", ha aggiunto. - "Ci fidiamo della magistratura che ancora non ha emesso sentenze. I processi vanno fatti e in passato abbiamo avuto anche assoluzioni a sorpresa". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, intervistato da Tgcom24, riguardo ai casi giudiziari che hanno coinvolto di recente nove esponenti del Consiglio regionale. "La corruzione è ovunque. E' un problema della civiltà e bisogna arginarla", ha aggiunto.

"Per ora sono ipotesi di reato da verificare. Sono però tutte situazioni diverse da regione a regione", ha sottolineato il governatore. "Sono arrivati avvisi di garanzia, per ora, non condanne. Se però fosse confermato il quadro che sta emergendo, allora la cosa è preoccupante. C'è corruzione nella finanza, nell'economia, nelle forze dell'ordine. E' un problema della civiltà moderna e deve essere risolto perchè questo allontana i cittadini dalla politica, è una cosa che fa male alla società".



Formigoni si è detto poi fiducioso nella "magistratura che dovrà emettere le sentenze. Boni si è sempre dichiarato estraneo, mercoledì torneremo in aula e ci auguriamo che il dibattito possa essere fatto e che lui possa dare conferma della sua estraneità. Le responsabilità, poi, sono personali. La magistratura ha strumenti di indagine molto più profondi di chiunque. Io in questi anni ho fatto molto per evitare la corruzione".



"Leggevo ieri - ha aggiunto il presidente - un articolo in cui si dice che, se l'amministrazione non è efficiente, aumenta la corruzione. In Lombardia c'è il massimo di efficienza amministrativa, può esserci lo stesso corruzione? Sì, può, ma sono casi personali e isolati. Altrimenti le altre regioni, meno efficienti di noi, che situazioni dovrebbero avere? A proposito del caso Lusi ha detto: Non so come mai, ma tutto quello che accade in Lombardia viene analizzato in maniera spasmodica, quando arriva un avviso di garanzia in altre parti d'Italia o alla sinistra nessuno dice nulla, questi due pesi e due misure sono inaccettabili".