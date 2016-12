Modica, bambina dimenticata a casa dai genitori va all'asilo da sola

foto LaPresse 18:20 - Si sono dimenticati la figlia a casa, addormentata nel suo letto e sono usciti per andare a lavoro, come se niente fosse. Ma la giovane coppia di Modica, nel ragusano, mai si sarebbe immaginata che la loro figlia di 3 anni si sarebbe avventurata sola per la cittadina siciliana in cerca dell'asilo. La bambina stamattina si è svegliata, e non vedendo nessuno in casa, ha deciso di prepararsi e di andare a scuola da sola. - Si sono dimenticati la figlia a casa, addormentata nel suo letto e sono usciti per andare a lavoro, come se niente fosse. Ma la giovane coppia di Modica, nel ragusano, mai si sarebbe immaginata che la loro figlia di 3 anni si sarebbe avventurata sola per la cittadina siciliana in cerca dell'asilo. La bambina stamattina si è svegliata, e non vedendo nessuno in casa, ha deciso di prepararsi e di andare a scuola da sola.

Si è lavata, vestita, ha messo le scarpe al contrario, ed è uscita di casa. Voleva raggiungere l'asilo, ma non c'è riuscita. Si è smarrita lungo la strada. A ritrovarla, sola e spaventata, un operatore ecologico, che ha subito allertato i carabinieri. I militari sono riusciti a rintracciare i genitori e a riportarla da loro. E' finita nel migliore dei modi per la bambina. Meno bene per i suoi genitori. La coppia rischia una denuncia per abbandono di minore.