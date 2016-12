Strage Svizzera, incredibili analogie con l'incidente del 1947 nel comasco: anche lì morti 22 giovani

- "Dovevo finire il mio panino, così obbligai i miei amici ad aspettarmi e non salimmo sulla corriera." Franco Gottardi aveva 15 anni e il suo appetito salvò la vita a una decina di amici. La corriera che doveva riportarli a casa da una giornata sugli sci nella località di San Primo, in provincia di Como, si schiantò contro il muretto di un ponte terminando la sua corsa in una scarpata. Incredibili le analogie con la strage in Svizzera: anche il 26 dicembre del 1947 l'incidente costò la vita a 22 giovani.

All'ultimo decidemmo di restare a terra

"Eravamo già saliti, ma accorgendoci che Franco era rimasto a mangiare decidemmo di scendere per aspettarlo." Racconta un altro reduce della tragedia del 1947, Alberto Raimondi a Tgcom24. Una fatalità che consenti agli amici, allora poco più che bambini di sopravvivere a un incidente che presenta una spaventosa serie di analogie con l'incidente di Sierre. "Non si scoprì mai se a causare l'incidente fu un guasto ai freni, allo sterzo o al cambio - continua Raimondi - quello che è certo è che la corriera sfondò la sponda di un ponticello e precipitò nella scarpata".

I soccorsi

Raimondi e gli altri amici si precipitarono a valle per dare una mano a soccorrere i feriti. Nelle sue parole le immagini di quel giorno non si sono sbiadite. "Lo spettacolo era drammatico, tutti i passeggeri erano stati sbalzati nella parte anteriore della corriera, insieme ai sedili e alle attrezzature per lo sci." Una ventina di persone si salvarono ma per 22 giovani non ci fu nulla da fare. E come oggi le immagini più strazianti riguardano le famiglie delle giovani vittime.

I genitori delle vittime

"Tornando a valle, iniziammo ad incrociare le auto dei genitori, arrivati da Milano dopo essere stati avvisati dell'incidente. Uno dei ricordi più strazianti riguarda proprio queste persone - racconta Raimondi - ci facevano accostare, aprivano gli sportelli delle auto che ci riportavano verso valle e chiamavano per nome i loro figli... gli stessi che poco prima avevamo estratto morti dalle lamiere."

La cronaca di Dino Buzzati

Oggi sul luogo dello schianto c'è una grande croce con una lapide che ricorda le vittime, dove si legge: Sciagura improvvisa e terribile spezzò la vita fiornete di 22 giovinezze. Dell'incidente raccontò anche Dino Buzzati sul Corriere d'informazione del 1947 su cui si legge: Cantavano. Dopo due giorni di montagna, anche se è una montagna modesta e familiare come San Primo, ci si sente più leggeri e più buoni, le tribolazioni della vita duiventano improbabili e lontane. La strada oggi segue un tracciato diverso, evitando il dosso che fece da trampolino alla corriera fuori controllo.