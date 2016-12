Falsi invalidi, falsi dentisti e furbetti della pensione: operazioni della GdF in tutta Italia

- La maxi operazione della Guardia di Finanza contro l'evasione continua a dare i suoi frutti. Oltre ai controlli fiscali negli esercizi commerciali in giro per l'Italia, la Gdf sta parallelamente portando avanti alcune indagini che hanno permesso di scoprire truffe aggravate ai danni dello stato e di portare all'arresto di altri tre falsi invalidi e malviventi.

La prima operazione conclusa dalla Guardia di Finanza di Frosinone ha portato alla scoperta di un 67enne che da otto anni percepiva indebitamente la pensione della madre morta nel 2004. Il signore prelevava le somme accreditate nel conto tramite bancomat, mai allo sportello. Per l'Inpdap un danno quantificato in circa 90000 euro. E' stato denunciato all'autorità giudiziaria per truffa ai danni dello Stato e falso.

La seconda indagine si è conclusa con l'arresto di un finto dentista abusivo che operava i propri clienti all'interno di un garage, ovviamente senza dichiarare niente al Fisco. All'arrivo della GdF il 50enne de L'Aquila stava curando un paziente e ne aveva altri tre in "sala d'attesa". Colto in flagranza di reato è stato denunciato per evasione fiscale e esercizio abusivo della professione medica.

L'ultimo arresto riguarda un falso invalido 71enne di Rimini denunciato per truffa ai danni dello Stato per aver percepito circa 30000 euro di pensione di invalidità per cecità assoluta dal 2009. Pedinato e filmato per giorni dagli agenti si è scoperto che il signore cieco non era. Tutti i giorni andava in giro per la città, faceva la spesa e prendeva i mezzi pubblici senza l'ausilio di nessun dispositivo medico nè di assistenza.