foto Ansa

17:15

- Sanzioni, pene certe, una normativa comune europea e scatola nera per chi trasporta merci e persone: passa da questi elementi, per il presidente della Commissione Trasporti alla Camera, Mario Valducci, l'aumento della sicurezza stradale. "Sanzioni e certezza della pena sono un deterrente - ha detto Valducci a Tgcom24 -: per questo siamo per l’inserimento del reato di omicidio stradale. Bisogna adeguare le regole con una patente europea unica".