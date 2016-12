foto LaPresse 10:27 - Traffico sostenuto e disagi per chi si deve spostare oggi in seguito allo stop nazionale di quattro ore del trasporto pubblico. Si fermano autobus e metropolitane, con modalità differenti da città a città. I problemi più gravi a Roma e Milano, sulla Circumvesuviana a Napoli e sulle ferrovie in Lombardia. Si fermano anche le autolinee di Sicilia, Emilia Romagna, Umbria, Campania. A proclamare lo sciopero è stata l'Orsa. - Traffico sostenuto e disagi per chi si deve spostare oggi in seguito allo stop nazionale di quattro ore del trasporto pubblico. Si fermano autobus e metropolitane, con modalità differenti da città a città. I problemi più gravi a Roma e Milano, sulla Circumvesuviana a Napoli e sulle ferrovie in Lombardia. Si fermano anche le autolinee di Sicilia, Emilia Romagna, Umbria, Campania. A proclamare lo sciopero è stata l'Orsa.

A rischio sono anche i collegamenti tra l'aeroporto di Malpensa e Milano. I circa 2mila autoferrotranvieri - macchinisti, capitreno, autisti - della sigla sindaclae protestano sia per il mancato rinnovo del contratto di lavoro da tre anni, e di cui non è stata corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale, sia perché la sigla sindacale non viene convocata dall'Associazione delle società ed enti del trasporto pubblico locale (Asstra) al tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto della categoria. Questo a differenza dei tavoli per il contratto della mobilità e delle attività ferroviarie, come spiega il macchinista ed esponente della segreteria regionale lombarda dell'Orsa, Walter Volpi.



E ancora, c'è "il cosiddetto decreto 'Cresci Italia' in fase di discussione in sede parlamentare". Il testo "contiene l'ennesima accelerazione dei processi di liberalizzazione che, in alcuni casi, sconfinano in vere e proprie privatizzazioni di alcuni segmenti dei trasporti", per cui "sarà il minor costo del lavoro l'elemento sul quale le aziende vinceranno le gare".



A Roma, lo sciopero dei mezzi Atac è tra le 8,30 e le 12,30 e la circolazione di bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Giardinetti, Roma-Lido e Roma-Civitacastellana-Viterbo, potrebbe subire rallentamenti o interruzioni di servizio. I bus extraurbani Cotral sospendono le corse dai capolinea nella stessa fascia oraria.



A Milano la protesta va dalle 8,45 alle 12,45, e viene sospeso il pagamento per accedere all'Area C. La sospensione riguarda anche il provvedimento di Regione Lombardia, in vigore ogni anno dal 15 ottobre al 15 aprile. Possono circolare anche i veicoli diesel Euro 0, 1 e 2, quelli a benzina Euro 0 e tutti i motocicli.