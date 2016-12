Ricatto hard: 1000 euro in cambio di filmini porno

- "In effetti il marito l’aveva tradito. E - perché no? – aveva anche ceduto alle richieste insistenti di quell’uomo per riprendere con la telecamera i loro rapporti sessuali. E così, un’avvenente signora 50 enne di Arma di Taggia che voleva passare ore da sogno con il suo partner, invece, si è ritrovata a vivere il peggiore degli incubi: uno sconosciuto le si è avvicinato qualche giorno fa e, qualificandosi come un investigatore privato, le ha raccontato di essere entrato in possesso dei video che la mostravano in pose imbarazzanti in compagnia del suo amante.

La minaccia? Pubblicare i filmini su internet. In cambio del cd che conteneva le immagini amatoriali hard l’uomo voleva 1000 euro. La donna ha finto di accettare, e dopo una trattativa durata alcune ore, ha incontrato l’estorsore e ha concordato giorno e data della consegna.

Soldi in contanti in banconote da 50 euro, chiuse in una busta. Ma il giorno della consegna, ad aspettare, c’erano anche i carabinieri della Stazione di Badalucco che, assieme ai colleghi della Compagnia di Sanremo, coordinati dal capitano Gerardina Corona, erano appostati da ore.

Come prevedibile, l’uomo ha preso i soldi, li ha infilati in tasca e ha chiesto alla vittima altro denaro. Appuntamento il giorno dopo per la nuova consegna. Ma, proprio in quel momento, sono arrivati i carabinieri che hanno fermato l’uomo. Lui si è difeso, ha negato come poteva. Ma ad incastrarlo la registrazione della conversazione con la signora ricattata e le banconote segnate poco prima dagli investigatori. L’uomo è stato arrestato ed ora è in carcere a Valle Armea. L’accusa: estorsione. Ora rischia una condanna fino a 10 anni di carcere.