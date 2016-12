Fine del maltempo, torna il sole sull'Italia

- Terminata la fase di forte maltempo, le regioni meridionali e quelle del medio Adriatico vengono sfiorate da un nucleo di aria fredda proveniente dall'Est Europa, e diretto verso la Grecia, portando venti forti e temperature sotto la media stagionale. Da metà settimana l'alta pressione garantirà tempo stabile e temperature miti in tutta Italia, prolungando però il periodo di siccità al Nord e nelle regioni centro tirreniche.

Nel corso della giornata odierna moderata nuvolosità sul versante Adriatico e al Sud, accompagnata da qualche fiocco di neve oltre i 700/900 metri e deboli piogge isolate in Puglia, Calabria ionica e nordest della Sicilia. Nel resto del Paese il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con il passaggio in mattinata di nubi innoque al Nord.

Temperature in lieve calo al Nord e regioni del centro Sud. Freddi venti di Tramontana su Abruzzo, Molise e regioni meridionali, più intensi su Puglia, Calabria e Sicilia.