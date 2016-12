foto LaPresse Correlati "Sbagliato entrare nelle acque indiane"

Il ministro Terzi in India 08:27 - La "complessità" delle vicende internazionali sta "portando fraintendimenti" e "spunti polemici" sull'attività della Farnesina che non aiutano a risolvere le crisi. Lo afferma in una lettera al Corriere della Sera il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, sottolineando di ritenere che le critiche siano "utili quando costruttive" e che "non tutte lo siano state". "Ritengo importante dimostrare il senso di unità nella nostra politica estera", poi scrive.

Sulla "tragica uccisione" di Franco Lamolinara Terzi riferirà "urgentemente in Parlamento". Il ministro ribadisce: "Il ministro britannico Hague mi ha assicurato la piena collaborazione di Londra, anticipando la sua intenzione di venire a Roma nei prossimi giorni.



L'impegno della Farnesina su tutti i casi di sequestro e pericolo per gli italiani in zone a rischio sicurezza, chiarisce il ministro degli Esteri, "è fortissimo e quotidiano e il clamore è spesso controproducente e aggrava il pericolo". Per questo, aggiunge, "ci hanno preoccupato le false notizie sulla liberazione di Rossella Urru che la Farnesina ha fatto di tutto per verificare e chiarire, ricevendone per converso critiche come se questa negativa confusione non fosse stata generata da altri".



Quanto al caso dei marò, "sul piano dell'azione svolta verso il governo indiano - spiega il titolare della Farnesina, riferendo l'intenzione di tornare in India - sin dal primo giorno ho avviato un'azione a tutti i livelli ufficiali e informali anche attraverso importanti Paesi amici e organizzazioni internazionali per trovare una soluzione concreta".