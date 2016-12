foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 20:57 - Terminata la fase di forte maltempo, le regioni meridionali e parte di quelle del Medio Adriatico saranno lambite da un nucleo di aria polare diretto dai Paesi dell’est verso la Grecia. In queste regioni ci sarà quindi un breve periodo dalle caratteristiche decisamente invernali, mentre sui settori settentrionali e occidentali dell'Italia il clima sarà sempre più mite e secco. - Terminata la fase di forte maltempo, le regioni meridionali e parte di quelle del Medio Adriatico saranno lambite da un nucleo di aria polare diretto dai Paesi dell’est verso la Grecia. In queste regioni ci sarà quindi un breve periodo dalle caratteristiche decisamente invernali, mentre sui settori settentrionali e occidentali dell'Italia il clima sarà sempre più mite e secco.

Da giovedì poi l’alta pressione si rinforzerà su tutta l’Italia portando tempo più stabile e soleggiato ovunque e temperature in aumento.

Nel corso di lunedì avremo degli annuvolamenti significativi che tenderanno a interessare il medio Adriatico e il Sud, accompagnati da qualche fiocco di neve oltre 700-900 metri nei rilievi; a fine giornata sporadiche piogge potranno riguardare Puglia e zone ioniche della Calabria. Nel resto del Paese il tempo rimarrà in prevalenza soleggiato.



Temperature in ulteriore aumento, specie al Nord, regioni centrali tirreniche e in Sardegna con massime dai 17 ai 20 gradi; valori di nuovo sotto la media nelle altre regioni dove insisteranno anche i freddi venti settentrionali.



Difficile la situazione in Sicilia

In Sicilia la situazione è ancora difficile, in particolare alle Eolie, con il secondo giorno di isolamento per l'arcipelago dove continua a soffiare un vento da nord - nord est forza 6, il mare ‚ agitato e i collegamenti marittimi sono sospesi. A Lipari, per la seconda volta a distanza di poche settimane, le violente mareggiate hanno provocato nuovi danni alla banchina di Sottomonastero. Problemi anche al porto di Filicudi, dove i cassoni di cemento posati di recente per proteggere l'approdo sono stati danneggiati dai marosi. Viste le previsioni c'è il rischio concreto che traghetti e aliscafi restino in porto per il terzo giorno consecutivo.



Nave incagliata, complicata l'ispezione a bordo

Il mare ancora agitato e le raffiche di vento assai sostenute hanno reso difficile l'avvio della prevista ispezione a bordo della "Gelso M", il mercantile che sabato mattina si è arenato sulla scogliera di Mazzarrona, appena doppiato Capo Santa Panagia a Siracusa. La nave, riferiscono dal Comando della Guardia costiera, è inclinata su di un fianco ma stabile. Nel tardo pomeriggio, la società armatrice Augusta due di Roma, proprietaria della nave, ha detto che la squadra specializzata nelle operazioni di salvataggio ha comunque iniziato le operazioni preliminari per ispezionare la nave cisterna che viaggiava senza carico di oli e prodotti chimici.



La società informa di lavorare "a stretto contatto con la Guardia Costiera italiana, la Capitaneria di Porto locale e la squadra di salvataggio per poter rimuovere il carburante dalla nave e preparare ed attuare un piano di recupero". Un esperto in questo tipo di operazioni, insieme alla squadra Smit Salvage di Rotterdam, sono giunti sul luogo dell'incidente per unirsi alla società italiana di salvataggio. La prima priorità del piano sarà rimuovere le circa 300 tonnellate di carburante dalla Gelso M e i lavori inizieranno non appena le condizioni atmosferiche lo permetteranno.