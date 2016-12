- Il Fisco è spietato con tutti, non fa differenze. Nemmeno se sei Diego Armando Maradona. E a distanza di anni pretende il dovuto da tutti coloro che hanno pendenze aperte. El Pibe de Oro è in debito con l'Agenzia delle Entrate di circa 40 milioni di euro, per imposte evase durante il suo periodo di permanenza a Napoli. E nonostante Maradona spinga per ottenere un incontro risolutorio, la risposta del Fisco è sempre la stessa: "No, nessun incontro. Soprattutto per chi ha più volte tentato di dribblare il pagamento".

Si torna a parlare della maxi-evasione di Maradona, ma stavolta non c'entrano le operazioni del governo Monti. Il caso è ritornato di attualità per via di una notizia data dal quotidiano napoletano "Il Mattino". In quell'articolo il giornalista ha annunciato, senza troppi giri di parole: "Diego tornerà presto in Italia". Infatti El Pibe de Oro vorrebbe, sia perchè augura al Napoli la vittoria della Champions League e vorrebbe, quindi, poter tornare per festeggiare, e sia perchè vorrebbe creare una fondazione non profit per aiutare i ragazzini di Scampia, ai quali Diego ha mandato un saluto, facendo riaffiorare le speranze dei tifosi che da tempo aspettano il suo ritorno in Italia: "Ciao bimbi, sono Diego, mando abbraccio a tutti voi e a tutta Scampia. Ci vedremo presto. Grazie per l'amore, e per il rispetto. Ci vedremo, spero presto".

Tutto questo potrebbe essere fattibile solamente senza la morsa dell'Agenzia delle Entrate. Maradona, infatti, da quando è indagato per evasione fiscale, non ha mai più messo piede in territorio italiano per paura di essere arrestato non appena sceso dall'aereo. Pochi giorni fa ha provato a richiedere, tramite il suo avvocato Angelo Pisani, un altro incontro con Attilio Befera per discutere della sua sitazione.

Il campione argentino ha dichiarato di non poterne più delle pressioni, che sono ormai 20 anni che gli viene impedito il rientro in un paese che considera come casa sua: "Non sono mai stato condannato dalla Cassazione e voglio chiarire per trovare una pace finale con il Fisco e con tutta l'Italia mettendo fine a tanti equivoci e ingiustizie fatte contro di me. Mi hanno fatto perdere 20 anni di vita."

Diego Armando Maradona non si considera un evasore, e insiste nella sua difesa: "Io non sono mai stato un evasore fiscale. Ho sempre pagato tutte le tasse che conoscevo. Come dice anche la sentenza del tribunale italiano del 1994 presentata dal mio avvocato Angelo Pisani ai nuovi giudici. La sentenza dice che io ho ragione e che non ho debiti". E lancia anche una critica all'amministrazione italiana: "E' giusto pagare le tasse, ma il fisco deve essere più umano con i cittadini".

El Pibe de Oro, probabilmente, si riferisce alle multe comminate da Equitalia. Infatti, inizialmente il suo debito ammontava a circa 13 milioni di euro per imposte mai riscosse dal fisco. Durante la sua lontananza forzata dall'Italia la cifra è cresciuta vertiginosamente, al ritmo di 3000 euro al giorno, arrivando a toccare i 40 milioni. Tre volte la cifra dovuta. Ed è per questo che Maradona vorrebbe incontrare Befera e discutere della sua posizione. Ma gli è andata male anche questa volta. Il fisco ha negato l'incontro. Senza possibilità di appello.