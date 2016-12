Impiccato e incappucciato, giallo ad Ancona

foto Ap/Lapresse 11:15 - Giallo a Falconara in provincia di Ancona, dove domenica mattina un uomo è stato trovato impiccato, con un cappuccio in testa e privo di documenti. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 insieme ai carabinieri della Tenenza di Falconara. Il ritrovamento del cadavere con il cappuccio sulla testa crea qualche dubbio sul fatto che possa trattarsi di un suicidio anche se gli investigatori dell'Arma tendono a seguire proprio questa pista. - Giallo a Falconara in provincia di Ancona, dove domenica mattina un uomo è stato trovato impiccato, con un cappuccio in testa e privo di documenti. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 insieme ai carabinieri della Tenenza di Falconara. Il ritrovamento del cadavere con il cappuccio sulla testa crea qualche dubbio sul fatto che possa trattarsi di un suicidio anche se gli investigatori dell'Arma tendono a seguire proprio questa pista.

Il macabro ritrovamento è stato fatto nel quartiere Fiume Esine della cittadina, nei pressi di una cava dismessa. Indagini e accertamenti sono in corso per cercare di far luce sull'episodio.