Meteo: Foehn al Nord, migliora al Sud

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 08:51 - L’intenso ciclone proveniente dal Nord Africa si sposterà gradualmente verso la Grecia consentendo un parziale miglioramento della situazione all'estremo Sud. Un nuovo impulso freddo dai Balcani andrà a interessare l’Adriatico e il Sud ad inizio settimana, mentre al Nordovest e nelle valli alpine i venti di Foehn determineranno un clima decisamente mite. - L’intenso ciclone proveniente dal Nord Africa si sposterà gradualmente verso la Grecia consentendo un parziale miglioramento della situazione all'estremo Sud. Un nuovo impulso freddo dai Balcani andrà a interessare l’Adriatico e il Sud ad inizio settimana, mentre al Nordovest e nelle valli alpine i venti di Foehn determineranno un clima decisamente mite.

Quella di oggi sarà una giornata molto nuvolosa e con residue piogge tra Calabria e Sicilia, più probabili al mattino e nei settori orientali dell’isola; in serata smetterà di piovere ovunque. Parzialmente nuvoloso su basso Lazio, Molise e nel resto del Sud ma con ampie schiarite e senza il rischio di fenomeni.



Tempo soleggiato in Sardegna e nel resto del Centronord. Temperature massime in rialzo al Nord, specie nelle regioni di Nordovest grazie anche ai venti di Foehn; in generale valori oltre i 15 gradi al Nord e regioni tirreniche; valori più contenuti altrove. Venti ancora sostenuti al Centrosud, ma molto più attenuati.