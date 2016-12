foto Dal Web

18:46

- Flash mob di un minuto di circa trenta persone per protestare con le ricorrenti morti in bicicletta. I manifestanti di "Salva ciclisti", che con i loro mezzi si sono sdraiati sulle strisce pedonali in via del Corso, tra piazza Colonna e Palazzo Chigi, hanno simulato di essere stati investiti per denunciare l'uccisione di una ragazza di 22 anni, in seguito a un incidente stradale mentre era in bici.