- Un imprenditore artigiano di 60 anni a Noventa di Piave (Venezia) si è tolto la vita per problemi finanziari. L'uomo, padre di una figlia e residente a San Donà, è stato trovato senza vita da un dipendente nel capannone della falegnameria che gestiva a Noventa.

Sulle cause del gesto indaga la magistratura. Ci sarebbe una lettera, secretata dai magistrati, lasciata dall'artigiano in cui si spiega, secondo indiscrezioni, il perché del suicidio legato a problemi economici gravi che si sono verificati per la crisi che sta investendo da mesi anche il settore del legno. I problemi finanziari si erano fatti decisamente insopportabili da qualche mese. Dietro la decisone di togliersi la vita, forse anche problemi a livello familiare.

Il sindaco di Noventa, Alessandro Nardese, parla di un problema economico grave divenuto ormai ossessione: "Lo conoscevo fin da bambino. L'ultima volta che l'ho visto - ha detto il primo cittadino al quotidiano Il Gazzettino - era un paio di anni fa, praticamente nel momento in cui l'economia ha cominciato a risentire della crisi. Lui mi aveva parlato del fatto che aveva iniziato ad avere delle difficoltà dovute a questa situazione. Non posso dire che se sia stato questo l'elemento scatenante di quanto accaduto, ma certo me ne aveva parlato".