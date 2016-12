foto LaPresse Correlati La Cassazione annulla la condanna

"L'annullamento del processo a carico di Marcello Dell'Utri è una buona notizia, ma non possiamo non ammettere amaramente che nessuno potrà mai sanare la gravità delle accuse e il peso delle sofferenze patite ingiustamente". Il senatore Sandro Bondi, coordinatore del Pdl, commenta così la decisione della Cassazione. Gli fa eco il presidente dei senatori del Pdl, Maurizio Gasparri: "Demolita l'azione di militanza politica delle toghe".

Gasparri: "A Palermo continuano a sbagliare"

"Ovviamente - ha aggiunto Gasparri - bisognerà valutare gli atti con attenzione. Ma le parole del Pg e la decisione della Cassazione sembrano demolire l'azione di militanza politica portata avanti nel caso Dell'Utri da alcuni settori della minoranza politicizzata della magistratura. A Palermo archiviarono le inchieste di Borsellino su mafia e appalti, hanno fatto di Ciancimino jr una icona antimafia mentre era vero il contrario, hanno fatto processi sbagliati mentre bisogna fare una lotta sempre piu' dura alla mafia. Ora che diranno tutti coloro che hanno detto e scritto cose che la Cassazione cancella? ".



Alfano: "Marcello tieni duro"

"Tieni duro e continua a difenderti con grande orgoglio e straordinaria dignità come hai fatto in questi anni". E' questo il messaggio del segretario del Pdl, Angelino Alfano, al senatore Dell'Utri.



Pd: "Nessuno dica che non c'è garantismo"

"Dopo la decisione della Cassazione sul processo a Marcello Dell'Utri almeno speriamo che nessuno osi più dire che la giustizia italiana non è garantista". Lo ha detto Laura Garavini, capogruppo Pd nella Commissione Antimafia.



Cicchitto: "Emersa forzatura politica delle toghe"

"La decisione della Cassazione - ha commentato il capogruppo del Pdl alla Camera, Fabrizio Cicchitto - e la requisitoria stessa del sostituto procuratore generale Francesco Iacoviello, hanno demolito il lavoro dei magistrati di Palermo, e messo in evidenza quale terribile forzatura politica è stata messa in atto a Palermo. Del resto basta leggere i testi politici di Ingroia per capire il clima generale. Tuttavia stavolta a Berlino c'è stato un giudice".



Capezzone: "Anche a sinistra prevalga la serenità"

"Mi auguro che, anche a sinistra, prevalga la serenità nel commentare la pagina positiva scritta oggi dalla Cassazione". Lo afferma il portavoce del Pdl, Daniele Capezzone. "Comunque la si pensi - ha aggiunto - qualunque sia il proprio orientamento politico, l'Italia non ha bisogno né dell'uso politico della giustizia, né dei processi come mezzo di attacco agli avversari politici, né di teoremi scollegati dai fatti. Tutti siano garantisti verso tutti, e gli scontri politici siano condotti sul terreno politico, non altrove".