Trattativa Stato-mafia, indagato Dell'Utri 15:22 - Marcello Dell'Utri ha accolto con sollievo la notizia della sentenza con cui la Cassazione ha disposto un nuovo processo a Palermo. "Lo affronterò ancor più convinto della mia innocenza che ho testimoniato in tutti questi anni, fiducioso nella giustizia", ha detto il senatore. Nessun commento, invece, dal procuratore capo di Palermo, Francesco Messineo.

Dell'Utri ha accolto "con sollievo" la decisione della Cassazione che ha accolto il ricorso presentato dalla difesa, disponendo un nuovo esame. "Finalmente ho trovato una magistratura che mi ha giudicato in maniera serena", sono state le prime parole di Dell'Utri a uno dei suoi legali.



"La decisione della Cassazione dimostra che nei confronti di Dell'Utri sono stati fatti dei processi contrari al diritto, e la Suprema Corte, nonostante le pressioni che si sono manifestate in questo ultimo periodo, ha preso una decisione coraggiosa ma pienamente aderente ai principi del corretto funzionamento della giurisprudenza". Questo il commento dei legali del senatore del Pdl, avvocati Pietro Federico e Giuseppe Di Peri.



La difesa: "Non vogliamo la prescrizione"

"Nel nuovo processo d'appello che si terrà a Palermo noi non ci auguriamo la prescrizione, né la cercheremo, ma chiederemo che sia riconosciuta l'estraneità e l'innocenza del senatore Marcello Dell'Utri", hanno aggiunto i legali commentando la decisione della Suprema Corte.