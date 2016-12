foto Tgcom24

20:36

- Nuove accuse per Cosima Serrano e Sabrina Misseri. I carabinieri di Taranto hanno eseguito l'ordinanza del Tribunale, emessa il 22 novembre 2011, che disponeva l'applicazione della custodia cautelare in carcere anche in relazione al reato di sequestro di persona di Sarah Scazzi, uccisa il 26 agosto del 2010 ad Avetrana. Le due erano già accusate di omicidio volontario e soppressione di cadavere.