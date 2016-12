foto LaPresse

19:25

- Il governo mostra grande ottimismo sul progetto Expo2015. "Sarà un evento universale dal quale ci si possono attendere significative ricadute per l'intero sistema economico italiano", ha affermato in una nota il premier Mario Monti, confermando gli impegni già assunti nel passato e dicendosi certo che "l'evento si tradurrà in un grande successo per il Paese".