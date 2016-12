foto Afp

17:25

- "Non c'è mai stato nessun incontro a metà degli anni 70 tra Silvio Berlusconi e i boss Bontade, Teresi e Di Carlo e la procura di Palermo si è ostinata a credere a questa bugia". Lo ha detto Massimo Krogh, legale di Marcello Dell'Utri, nel corso dell'udienza in Cassazione. La decisione dei giudici sul ricorso del senatore del Pdl, che ha contestato la condanna della Corte di Palermo, dovrebbe arrivare in serata.