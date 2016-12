Arriva la zeolite, la pietra che bolle

- Potrebbe essere una di quelle scoperte in grado di rivoluzionare il mondo. La zeolite, lettereralmente la "pietra che bolle", è una nuova fonte di calore, illimitata, rinnovabile ma soprattutto a impatto zero. Non produce nessun tipo di inquinamento. E sta per giungere anche sul mercato italiano, dopo essere stata presentata in Germania e Austria.

Il suo funzionamento è semplice: basta bagnarla per ottenere grandi quantità di calore. La pietra, infatti, è altamente igroscopica, attrae le molecole d'acqua immagazzinandole nei pori della sua superficie e rallentandole. In questo modo si riesce a sfruttare appieno l'energia cinetica prodotta e a trasformarla in calore.

La zeolite è stata presentata in Italia, per ora solo in conferenza stampa, dall'amministratore delegato della Vaillant Group, Gherardo Magri, la società che produrrà gli impianti e le pompe di calore a gas zeolite/acqua zeoTherm. Per l'entrata ufficiale nel mercato italiano si dovrà attendere la presentazione alla mostra internazionale alla fiera di Rho-Pero, a fine marzo.