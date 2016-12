foto Meteo.it 09:01 - Per la giornata di venerdì è previsto tempo instabile sul medio e basso versante adriatico per l’arrivo di freddi venti dai Balcani. In serata un nuovo e intenso vortice ciclonico proveniente dal Nordafrica raggiungerà il Canale di Sicilia, portando maltempo dalla notte all’estremo Sud, con il rischio di nubifragi sabato sull’isola e nella bassa Calabria e con venti di burrasca e mari molto agitati. - Per la giornata di venerdì è previsto tempo instabile sul medio e basso versante adriatico per l’arrivo di freddi venti dai Balcani. In serata un nuovo e intenso vortice ciclonico proveniente dal Nordafrica raggiungerà il Canale di Sicilia, portando maltempo dalla notte all’estremo Sud, con il rischio di nubifragi sabato sull’isola e nella bassa Calabria e con venti di burrasca e mari molto agitati.

Questa mattina rovesci sparsi al Nordovest, ma in attenuazione. Piogge e rovesci in Abruzzo, Molise e nord Puglia. Nel pomeriggio nubi sul medio adriatico e al Sud, piogge in Molise, centronord della Puglia e in Basilicata, con neve oltre 800-1200 m. Qualche pioggia isolata in Sicilia, ampi rasserenamenti al Nord e nel resto del Centro. In serata deciso peggioramento in Calabria e Sicilia.



Temperature in lieve calo, tranne sul basso versante tirrenico. Venti moderati o forti ovunque, in prevalenza nord-orientali, in ulteriore intensificazione dalla serata al Sud e sulle Isole.