Allerta meteo nel weekend al Sud

- Domani piogge e rovesci, localmente anche intensi, in Molise e Puglia centro-settentrionale. Piogge isolate al mattino anche in Abruzzo. Neve sui rilievi abruzzesi e molisani fino a 700/800 metri; sull’Appennino meridionale a 900/1200 metri. Cielo sereno dal pomeriggio al Nordovest e in Toscana, nuvolosità sparsa nel resto del Centronord e in Sardegna. Più nuvoloso al Sud, con rovesci dalla sera in Sicilia e in Calabria.