13:09

- I sacchetti in plastica potranno essere commercializzati sino al 31 dicembre 2012, termine entro il quale il governo dovrà emanare un decreto che regolamenta le borse monouso ecologiche. Lo ha stabilito la commissione Ambiente della Camera, in un emendamento al decreto sui rifiuti in Campania. E' stata posticipata anche la data in cui scatteranno le sanzioni: non più il 31 luglio di quest'anno ma il 31 dicembre 2013.