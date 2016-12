Brindisi, addio al rigassificatore dopo 11 anni British Gas si ritira e rinuncia al progetto

foto Dal Web 15:09 - Ormai sono undici gli anni di attesa. Tanti però ne sono passati da quando gli inglesi di British Gas hanno intrapreso l'avventura per la costruzione del rigassificatore di Brindisi. Opera che, oltre a garantire 8 miliardi di metri cubi di gas all'anno, coinvolge un migliaio di addetti, garantendo lavoro e futuro all'intera zona. Ora però quegli stessi investitori inglesi hanno deciso di gettare la spugna per "troppa burocrazia". - Ormai sono undici gli anni di attesa. Tanti però ne sono passati da quando gli inglesi di British Gas hanno intrapreso l'avventura per la costruzione del rigassificatore di Brindisi. Opera che, oltre a garantire 8 miliardi di metri cubi di gas all'anno, coinvolge un migliaio di addetti, garantendo lavoro e futuro all'intera zona. Ora però quegli stessi investitori inglesi hanno deciso di gettare la spugna per "troppa burocrazia".

A far cadere le braccia al colosso britannico, che ricorda come il rigassificatore gemello costruito in Galles sia funzionante dopo soli 5 anni dal suo progetto, l'infinito braccio di ferro con gli enti locali, contrari al rigassificatore. British gas rinuncia quindi ai 250 milioni di euro già spesi finora. Non se ne farà più nulla. Ultima puntata negativa della querelle è stata la mancata convocazione da parte del governo della Conferenza dei servizi, attesa per la fine del 2011, come ha voluto sottolineare il ceo di British Gas Italia, Luca Manzella, annunciando la decisione.



"Noi pensiamo - ha poi precisato - che il governo Monti, così come si rivolge agli investitori finanziari, dovrebbe inviare messaggi altrettanto chiari e rassicuranti anche agli investitori industriali, che hanno un enorme bisogno di certezze. Sul piano internazionale infatti si ha la netta percezione che l'investimento sia rischioso".



Fermo oppositore del progetto è Nichi Vendola, che ha sempre promesso che la vicenda del rigassificatore di Brindisi avrebbe segnato "una sconfitta cocente per gli inglesi". E ieri, lo stesso governatore pugliese ha diramato una nota per ribadire che "se la British Gas ha avuto problemi, questi sono dipesi dalla pretesa di eludere le procedure di valutazione ambientale e di imporre, per il suo rigassificatore, un luogo da sempre e da tutti giudicato inidoneo, non certo per troppa burocrazia".



In molti parlano comunque di un "harakiri" italiano. "Non ho mai conosciuto una società che perde 11 anni dietro un progetto - dice ad esempio Giuseppe Marinò, presidente locale Confindustria -. Il rigassificatore che non si fa più è un'altra dimostrazione di come l'Italia sia incapace di fare scelte strategiche, che si parla di acqua solo quando c'è la siccità e di gas quando fa freddo e mai ci si adopera per una linea di stabilità e di garanzia che valga sempre".



