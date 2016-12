foto LaPresse

18:19

- Il presidente del Consiglio regionale Davide Boni, indagato a Milano per corruzione, incassa la fiducia dell'ex ministro dell'Interno, Roberto Maroni. "Davide Boni non si tocca, la Lega non si tocca", ha scritto Maroni sulla sua pagina Facebook rispondendo al post di una sostenitrice del Carroccio. Gli fa eco anche Roberto Castelli: "Non credo alle accuse, in bocca al lupo".