14:02

- Grande emozione e felicità per il cardinal Bagnasco, dopo la sua conferma da parte di Benedetto XVI alla guida della Cei. "La decisione del Santo Padre di confermarmi nel servizio di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana rinnova in me una profonda emozione", afferma in una nota il porporato, che guiderà quindi la Cei per ulteriori cinque anni.