Jesolo, il ladro smascherato su Facebook

Il titolare, dopo il furto subito nella notte tra domenica e lunedì, ha postato sul profilo Facebook del locale "Perla nera" il filmato in cui si vedeva il ladro in modo piuttosto nitido. Il video è stato ritirato lunedì sera, ma è stato comunque visibile per tutto l'arco del pomeriggio. Gli sono stati stati rubati il fondo cassa, circa 300 euro, un computer, senza contare i danni ad infissi, porte e finestre per circa 3 mila euro.

Tra decine di commenti di solidarietà, l'uomo ha ricevuto però anche una telefonata minatoria. "Una voce maschile - ha raccontato a La Nuova di Venezia e Mestre - mi avvertiva che se non avessi tolto immediatamente quel video mi sarebbe tornato a trovare in pizzeria la notte stessa. Dopo aver discusso con la polizia, ho alla fine tolto il video, ma fortunatamente non è venuto nessuno in pizzeria a trovarmi una seconda volta». Denunciato alla polizia, che ha visionato il video, successivamente il malvivente è stato rintracciato e pare risieda nel territorio di San Donato.