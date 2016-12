Facebook, giallo sul blocco del social network

foto LaPresse Correlati Anonymous approfitta del blocco e rivendica 10:30 - Giallo sul blocco che questa mattina ha mandato nel panico gli utenti Facebook, e probabilmente, come osservano i più arguti, fatto aprire in tempo migliaia di uffici. In tempo di social network, l'allarme non poteva essere lanciato che dalla piattaforma rivale Twitter: attraverso l'etichetta #FacebookDown il tam tam delle notizie si è rapidamente diffuso, fino a quando, intorno alle 9, la situazione è tornata alla normalità. - Giallo sul blocco che questa mattina ha mandato nel panico gli utenti Facebook, e probabilmente, come osservano i più arguti, fatto aprire in tempo migliaia di uffici. In tempo di social network, l'allarme non poteva essere lanciato che dalla piattaforma rivale Twitter: attraverso l'etichetta #FacebookDown il tam tam delle notizie si è rapidamente diffuso, fino a quando, intorno alle 9, la situazione è tornata alla normalità.

Chi ha provato a collegarsi nelle prime ore della mattina a Facebook, ha trovato l'amara sorpresa di una pagina che segnalava il blocco: da Estonia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Olanda, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina oltre che Egitto e Sudafrica, impossibile collegarsi, postare e condividere. Salvi invece gli utenti dei Paesi asiatici, tra cui l'India.



Intorno alle 9.00, il servizio è tornato regolare: da Mark Zuckerberg nessuna notizia, né segnalazione. Così, dopo il panico da astinenza da Facebook, il web si scatena cercando di svelare il misterioso blocco: maggiore indiziato, secondo gli utenti del social network, al momento sembra essere il gruppo Anonymous.



Fake o rivendicazione? Anonymous su Fb: "La nostra risposta agli arresti"

Cattivi programmatori o attacco hacker? Il web si divide, anche se, chi punta il dito verso Anonymous troverebbe conferma, neanche a dirlo, sul social network. Un presunto account della "cellula tedesca" del gruppo hacker rivendica con un post l'attacco: "Facebook in Germany and Austria TANGO DOWN! This is our answer of Sabus capture by the fuckn FBI. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us!".