Abercrombie, sbagli sul lavoro? 10 flessioni

Se non è certa l'efficacia educativa, sicuramente le punizioni "corporali" per chi lavora nel negozio di Abercrombie a Milano, hanno risultati sul piano del fisico. I bellissimi commessi del megastore sarebbero infatti costretti a pagare gli errori sul lavoro a colpi di flessioni (per gli uomini) o squat (per le donne). E se il risultato piace agli avventori, molto meno entusiasta è il sindacato: "Dignità delle persone in forse" tuona la Filcams Cgil.

Se a una prima occhiata commessi a petto nudo e commesse in infradito potrebbero far pensare a un villaggio vacanze e l'idea di punizioni "corporali" potrebbe sembrare uno scherzo, la mail interna arrivata ai dipendenti, come racconta il Corriere della Sera, dimostra che non lo è. "Da oggi ogni volta che faremo un errore - scrive il responsabile del settore "Loss and prevention" - dovremo eseguire dieci flessioni. Squat per le donne. Questo ci porterà un grande risultato: impareremo dai nostri errori".



Per lavorare nel negozio di abbigliamento cult per i teenager bisogna inoltre sottostare a un rigoroso codice del look: per le donne è vietato il trucco, fatta eccezione per il rimmel, bandite anche le tinte per capelli e le unghie smaltate. Per gli uomini barba tutti i giorni, basette e capelli corti. Di base e scontato, anche solo per poter sognare il ruolo di commesso, è chiaramente il bell'aspetto.



Cgil: "Dignità delle persone in discussione"

Pochi i dipendenti che vogliono parlare. Come spiegano alla Filcams Cgil la maggior parte sono inquadrati con contratti a chiamate zero: ti chiamano quando servi e senza nessuna tutela. "Siamo entrati da poco in Abercrombie - racconta Graziella Carneri, segretario generale Filcams Cgil di Milano, sul Corriere della Sera -. La nostra impressione è che la diginità delle persone in alcuni casi sia stata messa in discussione. Lo abbiamo segnalato alla proprietà, che si è impegnata a intervenire. Certo, se questo è il modello americano, abbiamo poco da imparare".