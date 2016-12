Torna il maltempo su tutta la Penisola

foto Meteo.it Correlati Osserva il meteo in tempo reale 10:41 - Continua il maltempo su tutta l'Italia dopo il breve annuncio dei giorni scorsi di primavera. Il vortice di bassa pressione che insiste sulla nostra Penisola anche oggi porterà infatti dei repentini temporali, soprattutto al Sud e nelle regioni centrali adriatiche. Domani prima di abbandonare l'Italia porterà ancora un po' di piogge al Sud mentre un'altra perturbazione in arrivo dal Nord Europa farà peggiorare il tempo sulle regioni settentrionali. - Continua il maltempo su tutta l'Italia dopo il breve annuncio dei giorni scorsi di primavera. Il vortice di bassa pressione che insiste sulla nostra Penisola anche oggi porterà infatti dei repentini temporali, soprattutto al Sud e nelle regioni centrali adriatiche. Domani prima di abbandonare l'Italia porterà ancora un po' di piogge al Sud mentre un'altra perturbazione in arrivo dal Nord Europa farà peggiorare il tempo sulle regioni settentrionali.

Quindi oggi tempo in miglioramento al Nord, Toscana, Umbria e Lazio. Ancora molte nuvole sul resto d'Italia con piogge sparse su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Isole maggiori, e nevicate sull’Appennino centro-meridionale e rilievi della Sicilia oltre gli 800-1200 metri.



Temperature massime in rialzo al Nordovest e regioni tirreniche, in ulteriore lieve calo invece sul versante adriatico. Venti moderati su tutti i mari.