19:02 - "Se fossero dimostrati atti dannosi contro Regione Lombardia, ci costituiremmo parte civile". Lo ha detto il governatore Roberto Formigoni, in riferimento all'inchiesta sulle presunte tangenti percepite dal presidente del consiglio regionale Davide Boni. "Mi auguro che riesca a dimostrare la sua estraneità - ha detto Formigoni - . Seguiamo la vicenda, ma vale il principio della presunzione di innocenza fino a giudizio emesso".

"Mi auguro che Boni riesca presto a dimostrare la sua totale estraneità, come ha dichiarato oggi". E' l'auspicio di Formigoni che a margine della presentazione di un libro commenta l'accusa di corruzione per presunte tangenti sul presidente del consiglio regionale. "E' chiaro che seguiremo con attenzione l'evolversi della vicenda, ma vale il principio della presunzione di innocenza fino a giudizio emesso".



"Dimissioni? Avrà atteggiamento coerente"

Quanto alla possibilità o necessità che Boni rassegni le dimissioni, Formigoni non si sbilancia e lascia al presidente del consiglio regionale "la valutazione". "Sono sicuro - dice ancora Formigoni - che saprà tenere atteggiamenti coerenti". Il governatore della Lombardia ci tiene a sottolineare che "le responsabilità penali sono di tipo personale. Chi ha commesso qualcosa di grave sarà giudicato dalla magistratura".



"Opposizioni abbaiano, non vogliono le elezioni"

Lo scioglimento del consiglio regionale della Lombardia non lo vorrebbero neanche le opposizioni, che tuttavia questo pomeriggio lo hanno chiesto. Se ne dice convinto Formigoni. "E' così sicuro - si domanda il governatore - che le opposizioni vogliano davvero lo scioglimento del consiglio regionale, oppure abbaiano molto perché sanno che c'è qualcuno che invece responsabilmente continuerà a tenere in vita una legislatura?". Lo scioglimento del consiglio regionale lombardo, secondo Formigoni "non lo vogliono neanche loro (le opposizioni, ndr). E d'altra parte è giusto così" perché si deve rispettare il voto degli elettori.