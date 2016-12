Meteo, sulla Penisola è tornato l'inverno

foto Meteo.it Correlati PREVISIONI METEO 11:22 - La perturbazione giunta lunedì sull'Italia ha "scavato" sul Mediterraneo un vortice di bassa pressione che, per gran parte della settimana, spingerà nuvole e qualche acquazzone al Sud e sul Medio Adriatico richiamando sulla Penisola correnti fredde che manterranno le temperature su valori invernali. - La perturbazione giunta lunedì sull'Italia ha "scavato" sul Mediterraneo un vortice di bassa pressione che, per gran parte della settimana, spingerà nuvole e qualche acquazzone al Sud e sul Medio Adriatico richiamando sulla Penisola correnti fredde che manterranno le temperature su valori invernali.

Oggi sono previste nuvole su gran parte dell'Italia: al mattino piogge al Nordovest, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio, zone interne di Abruzzo e Molise, Campania, Salento, Calabria e Sardegna, con neve fino a quote molto basse in Piemonte; nel pomeriggio ancora piogge su Ponente Ligure, gran parte del Centro, Salento e Sardegna, con neve sull'Appennino Centrale oltre 800-1000 metri.

Temperature massime quasi ovunque in ulteriore calo e in generale tipiche di fine inverno. Ventoso su tutti i mari.