Napolitano: "Niente incontro sulla Tav"

Giorgio Napolitano declina l'invito dei No Tav: "Non posso aderire a incontri in cui si discutano decisioni come quelle sulla linea Torino-Lione: decisioni che non mi competono" e "che hanno già formato oggetto, nel corso di parecchi anni, di molte discussioni" dice. Poi, il Capo dello Stato rivolge un appello affinché i manifestanti "desistano da comportamenti inammissibili. Il dissenso è un diritto ma non si accettano violenze e intimidazioni".

"Sarò a Torino - afferma Napolitano nella nota del Quirinale - per un importante evento istituzionale già da tempo in programma. Mi si rivolge ora qualche richiesta o invito perché‚ colga l'occasione per incontrare 'gli amministratori' della Valle di Susa, o una parte di essi. Sono ben consapevole della gravità delle tensioni insorte in quella realtà, con pesanti riflessi sull'ordine pubblico in altre parti del Paese. Ma non posso aderire a incontri in cui si discutano decisioni come quelle relative alla linea Torino-Lione: decisioni che non mi competono, che sono state via via assunte dalle istanze di governo responsabili e che hanno già formato oggetto, nel corso di parecchi anni, di molte discussioni e mediazioni".



"Proprio in coerenza con la natura del mio mandato e del mio ruolo - prosegue il Capo dello Stato - non entro nel merito di contrasti politici. Ma considero mio dovere riaffermare il principio di legalità, il rispetto delle leggi e delle forze poste a presidio dello Stato democratico, come supremo valore costituzionale e fondamento della convivenza civile. L'espressione del sacrosanto diritto al dissenso su qualsiasi scelta e decisione politica e di governo, deve escludere il ricorso a violazioni di legge, violenze, intolleranze e intimidazioni, come quelle che si sono purtroppo verificate anche negli scorsi giorni in nome dell'opposizione al progetto Tav Torino-Lione".



"Rivolgo perciò il più caldo appello a quanti restano non convinti della pur rilevante importanza, per l'Italia e per l'Europa, di quell'opera, affinché‚ desistano da comportamenti inammissibili. C'è bisogno nel Paese di un clima costruttivo, nel quale l'attenzione e gli sforzi si concentrino sull'impegno a garantire sviluppo, occupazione, giustizia sociale", conclude.



Plano: "Era occasione per chiarire"

"Mi dispiace che il Capo dello Stato non abbia accolto la nostra richiesta di un incontro: sarebbe stata un'occasione per chiarire". Lo afferma Sandro Plano, presidente della Comunità Montana Valle di Susa.