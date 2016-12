Meteo, torna una parentesi invernale

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 18:16 - La perturbazione giunta sull’Italia richiama freddi venti settentrionali, determinando condizioni di tempo invernale per gran parte della settimana, con nevicate in Appennino e localmente a bassa quota al Nord. Martedì nevicate fino a 300-400 in Piemonte, Appennino Ligure ed Emilia Romagna. - La perturbazione giunta sull’Italia richiama freddi venti settentrionali, determinando condizioni di tempo invernale per gran parte della settimana, con nevicate in Appennino e localmente a bassa quota al Nord. Martedì nevicate fino a 300-400 in Piemonte, Appennino Ligure ed Emilia Romagna.

Nuvole nel resto del Nord, ma con qualche pioggia al mattino solo in Liguria. Maltempo al Centrosud e in Sardegna, con piogge e rovesci, anche forti su regioni centrali, Puglia e Campania; neve sull’Appennino centrale, fino a 500-600 metri nelle Marche, oltre 800 metri altrove; neve anche sui rilievi della Sardegna. Poche nuvole in Sicilia, dal pomeriggio migliora anche in Calabria.



In serata ancora maltempo sul medio Adriatico e Sardegna. Temperature in calo, più marcato al Centro. Forti venti: Maestrale su Tirreno e Isole, Tramontana in Liguria, Bora sull’alto Adriatico.