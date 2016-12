Delitto di Garlasco, la realtà inconoscibile

Gli indizi nei confronti dell'ex bocconiano sono "risultati privi di forza logica", a differenza di quanto evidenziato nel delitto di Cogne per Anna Maria Franzoni, il cui quadro indiziario venne considerato "concludente". Questo paragone è uno dei passaggi fondamentali delle motivazioni rese pubbliche oggi.

Nel processo d'appello infatti, il legale dei Poggi aveva sfruttato una sentenza della Cassazione del 21 maggio 2009 sul delitto di Cogne, spiegando che "anche con riferimento a Stasi, le ipotesi alternative alla sua responsabilità risultano fantasiose e prive di aggancio alle circostanze accertate in giudizio", giudicando così l'imputato colpevole, alla stregua della Franzoni.

La Corte ha replicato però che "si tratta di un argomento che non rispetta le cadenze logiche del ragionamento giuridico": nel caso di Cogne la donne venne condannata "non solamente perché le alternative all'ipotesi formulata dall'accusa, non provata in giudizio, erano risultate inconsistenti", ma perché il suo quadro indiziario si era rivelato decisivo. Per Stasi invece, gli indizi sono stati considerati privi di forza logica, "non resitenti alle obiezioni, non attendibili, non convincenti".