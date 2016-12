Il premio di giornalismo Biagio Agnes 2012

Il premio internazionale dell'informazione in memoria di Biagio Agnes è stato conferito anche quest'anno alle firme più illustri del panorama giornalistico, tra cui una giornalista di Tgcom24, Alessandra Viero. Della giuria fanno parte alcuni tra i più importanti giornalisti italiani tra cui Gianni Letta, Giulio Anselmi, Maurizio Belpietro, Paolo Liguori, Giuseppe Marra, Mauro Mazza, Mario Orfeo, Mario Pirani, Mario Sechi, Enzo Jacopino e Paolo Garimberti.

I vincitori dell'edizione 2012 sono 9. Alla nostra collega Alessandra Viero è andato il premio giovani under 35.

Il premio internazionale è stato vinto da Seymour Hersh, il premio alla carriera è stato assegnato a Piero Ostellino, premio carta stampata a Stefano Folli, alla televisione a Monica Maggioni, alla radio è andato ex aequo ad Alberto Provenzali e Riccardo Cucchi. A Piero Angela è andato il riconoscimento giornalista scrittore. Il premio nuove frontiere del giornalismo è stato assegnato a Giuseppe Smorto.

La giuria ha assegnato due ulteriori riconoscimenti speciali, a Elvira Terranova corrispondente in Sicilia per AdnKronos e a Giovanni Tizian, giornalista che da inizio 2012 vive sotto scorta per aver raccontato gli intrecci mafiosi esistenti al Nord.