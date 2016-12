Torna l'inverno: freddo e pioggia al Centronord

foto Meteo.it 08:17 - Un’intensa perturbazione ha raggiunto l’Italia e ha scavato sui mari attorno alla Penisola un vortice di bassa pressione che caratterizzerà il tempo per tutta la prima parte della settimana, riportando quasi ovunque un po’ di freddo con piogge che, soprattutto fra oggi e domani, bagneranno gran parte della Penisol. Al Nord, ci sarà anche neve che arriverà fino a quote molto basse. - Un’intensa perturbazione ha raggiunto l’Italia e ha scavato sui mari attorno alla Penisola un vortice di bassa pressione che caratterizzerà il tempo per tutta la prima parte della settimana, riportando quasi ovunque un po’ di freddo con piogge che, soprattutto fra oggi e domani, bagneranno gran parte della Penisol. Al Nord, ci sarà anche neve che arriverà fino a quote molto basse.

Nella giornata di oggi nuvole ovunque, con piogge che nel corso della giornata bagneranno quasi tutto il Centronord fatta eccezione per il Friuli Venezia Giulia e le coste centrali adriatiche; qualche acquazzone o temporale anche su Campania, Salento, Basilicata, Calabria e Sardegna, mentre sulle Alpi cadrà la neve fino a bassa quota. Alla fine della giornata neve fino in pianura sul Piemonte e, mista a pioggia, anche su Bassa Lombardia ed Emilia.



Temperature massime ovunque in calo, con un po’ di freddo al Nord. Forte Maestrale sulla Sardegna.