Giornata di lunedì con molte nuvole sull’Italia. Pioverà in gran parte del Nord sin dal mattino, eccetto nell’estremo Nordovest e lungo la fascia adriatica. Possibili temporali in Liguria. Prevista neve nel corso della giornata, fino a raggiungere nella notte localmente le pianure tra Piemonte, bassa Lombardia ed Emilia.

Al Centro peggiora rapidamente con l’arrivo di piogge e temporali su regioni tirreniche ed appenniniche. Al Sud rovesci sparsi su Puglia meridionale, Calabria e zone appenniniche. Al mattino piogge sparse anche in Sardegna. In serata peggiora in Campania. Temperature massime ovunque in calo, con un po’ di freddo al Nord. Forte Maestrale in Sardegna.