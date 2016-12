foto LaPresse

11:58

- "Possiamo assicurare che non ci sono punti oscuri" nella valutazione sulla Tav e "noi abbiamo dovere morale, civico e politico di portarlo avanti per non essere allontanati dall'Europa". Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Antonio Catricalà. "Credo che non faremo referendum, ma continueremo il confronto con le istituzioni", nel tentativo di "convincerli", ha aggiunto.