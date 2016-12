foto Ansa

15:29

- Alcuni gruppi di attivisti No Tav, composti in prevalenza da giovani e giovanissimi, si stanno radunando nel centro storico di Bussoleno per prendere parte alle iniziative annunciate per oggi. Si dovrebbe trattare di flash mob, azioni rapide e improvvise decise all'ultimo momento. Fra i No Tav sono presenti anche attivisti dei centri sociali.