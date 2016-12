foto LaPresse

13:54

- Le ragioni che stanno dietro la protesta delle associazioni No Tav non sono legate alla conclamata difesa dell'ambiente, a cui i dimostranti continuano ad appellarsi. A pensarla così è il ministro Corrado Clini, che assicura: "Non ci sono motivi ambientali all'origine della protesta". L'intervento del responsabile dell'Ambiente oggi a Trieste.