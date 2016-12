Meteo, ultime ore di primavera

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in diretta 10:34 - Previsto per sabato bel tempo, soleggiato e con temperature primaverili in gran parte dell’Italia. Verso fine giornata ci saranno dei leggeri rannuvolamenti al Nord, in vista di una perturbazione che porterà nella giornata di domenica un aumento della nuvolosità ovunque, piogge al Nord, sulle regioni meridionali e sulle isole. Temperature in sensibile calo all’inizio della prossima settimana. - Previsto per sabato bel tempo, soleggiato e con temperature primaverili in gran parte dell’Italia. Verso fine giornata ci saranno dei leggeri rannuvolamenti al Nord, in vista di una perturbazione che porterà nella giornata di domenica un aumento della nuvolosità ovunque, piogge al Nord, sulle regioni meridionali e sulle isole. Temperature in sensibile calo all’inizio della prossima settimana.

Nella giornata di sabato prevalgono le schiarite sull’Italia con nubi basse su coste liguri e tirreniche, qualche banco di nebbia in Piemonte, Emilia Romagna e al Centro. Nel pomeriggio tempo buono con un po’ più di nubi al Nord e sulle regioni tirreniche. In serata deboli piogge in Piemonte, Liguria e Alpi. Temperature in lieve calo al Centronord, ma ancora ben oltre la norma. Venti deboli, con rinforzi di Libeccio su Ligure e alto Tirreno.