foto LaPresse

16:20

- E' atteso per le 18.30 circa l'arrivo a Bologna del feretro di Lucio Dalla, partito questa mattina dalla Svizzera. La salma, spiegano dal Comune, verrà portata nell'abitazione del cantante in via D'Azeglio, nel pieno centro città, a pochi metri da Piazza Maggiore, dove rimarrà fino a domattina quando alle 9.30 aprirà la camera ardente nel Cortile d'Onore di Palazzo D'Accursio.