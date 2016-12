foto Ansa

15:27

- La Procura de L'Aquila ha ascoltato per circa un'ora la studentessa laziale vittima di una violenza sessuale all'esterno di una discoteca dell'Aquilano. Per il pm titolare dell'inchiesta, David Mancini, dalla deposizione sono emerse "poche cose, ma utili alle indagini". Per il reato è stato incarcerato il 21enne Francesco Tuccia, militare originario della provincia di Avellino, di stanza al 33esimo reggimento artiglieria Acqui dell'Aquila.